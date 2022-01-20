Kanye şarkıda tehdit etti; Kim Kardahian'ın sevgilisi Pete Davidson evindeki güvenliği artırdı

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Kim Kardashian'ın sevgilisi komedyen Pete Davidson'ın, Kardashian'ın boşanma sürecinde olduğu rapçi Kanye West'in yeni şarkısındaki tehditlerinden sonra evindeki güvenliği artırdığı belirtildi.

Kanye West, yer aldığı yeni şarkı 'Eazy'de "Tanrı beni araba kazasından Pete Davidson'ı pataklayayım diye kurtardı" ifadelerini kullanıyordu.

Radar Online'a konuşan bir kaynak, "Pete, Kanye konusunda endişeli değil, ancak onun hayranları konusunda endişeli. Takipçileri bu şarkıyı dinleyip kendileri harekete geçebilir. Pete bu yüzden güvenlik kullanıyor" dedi.

Kaynak, "Ne zaman Kim'le dışarı çıksalar onun güvenliğini kullanıyorlar. Ancak Pete'in evde kendi güvenliğine ihtiyacı var" diye konuştu.