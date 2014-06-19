Kanuni'nin 'kılı tüyü' Murat Boz'u bezdirdi

Ekrana veda eden Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç’in dizi için uzattığı sakallar, Murat Boz’a dert oldu!

Geçen yıl Ergenç’in boşalttığı Acarkent’teki eve taşınan şarkıcı Boz, taşınma sürecini ve yeni evini stand-up şeklinde tüm dostlarına anlatıyor.

Milliyet'ten Seçkin Şanvardar'ın haberine göre, Ergenç’in dökülen sakallarından muzdarip olan Boz’un, özel sohbetlerinde “Arkadaş evin her yerinden Süleyman’ın kılı tüyü çıkıyor. Nereye elimi atsam sakal ve tüy var. Evi bir türlü temizleyemedik” diyerek espri yaptığı söyleniyor.