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Kanuni'nin 'kılı tüyü' Murat Boz'u bezdirdi

Geçtiğimiz yıl Halit Ergenç'in boşalttığı eve taşınan şarkıcı Murat Boz'un taşınma süreci sıkıntılı geçmiş

19 Haziran 2014 12:13

Ekrana veda eden Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç’in dizi için uzattığı sakallar, Murat Boz’a dert oldu!

Geçen yıl Ergenç’in boşalttığı Acarkent’teki eve taşınan  şarkıcı Boz, taşınma sürecini ve yeni evini  stand-up şeklinde tüm dostlarına anlatıyor. 

Milliyet'ten Seçkin Şanvardar'ın haberine göre, Ergenç’in dökülen sakallarından muzdarip olan Boz’un, özel sohbetlerinde “Arkadaş evin her yerinden Süleyman’ın kılı tüyü çıkıyor. Nereye elimi atsam sakal ve tüy var. Evi bir türlü temizleyemedik” diyerek espri yaptığı söyleniyor.

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