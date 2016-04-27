Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı bulundu mu?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Macaristan’da 2013’te Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının gömüldüğü mezarın bulunması için başlatılan çalışmalarda belirli bir aşamaya gelindiğini belirterek, son kazı çalışmalarıyla üzüm tepesinde ortaya çıkan Osmanlı yerleşkesinin bulunmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Macaristan Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarının bulunması yönünde devam eden kazılar doğrultusunda ortaya çıkan kalıntıları değerlendirmek için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Macaristan hükümeti işbirliğiyle dün Sepetçiler Kasrı’nda bilimsel bir panel düzenlendi.

Milliyet’ten Halil İbrahim Bitki’nin haberine göre, kazı çalışmaları sonucunda Aralık’ta Budapeşte’de Kanuni’nin türbesinin bulunduğuna ilişkin açıklama yapıldığını anımsatan Çam, şu bilgileri verdi: “Macaristan’daki en büyük Osmanlı yerleşkesinin kesinlikle bulunduğu noktasında bulgular ortaya kondu. Hamam, palankanın içinde yer alması gereken kışla, cami ve dergahın bulunduğu mekan ortaya çıktı. Kuvvetle muhtemeldir ki, oradaki türbe kalıntılarından biri de Kanuni Sultan Süleyman’ın vefat ettiğinde iç organlarının defnedildiği yer olduğu ortaya çıktı.”

Kazı çalışmalarının Türkiye Proje Ekip Başkanı Prof. Dr. Ali Uzay Peker de “Kazı, bizi Macaristan’da Osmanlı yerleşkesinin ortaya çıkartılmasına götürdü. Bu gerçekten önemli bir keşif olacak” dedi.

“Askerlerden gizlediler”

Panelde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise kalıntılar üzerinde yaptığı incelemeler doğrultusunda şunları belirtti:

“Askerlerin savaşta padişahlarının öldüğünü öğrenmemeleri adına ve naaşın çürümemesi için Osmanlı’da yapılan bir uygulama olarak iç organları boşaltılmıştır. Kuşatma esnasında oluşturulan savaş otağının merkezinde bir türbe hazırlanıp buraya gömülmüştür. Bugün ortaya çıkan buluntular ışığında bu yapıya türbe değildir demek mantıklı bir yaklaşım olmaz.”