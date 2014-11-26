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Kanuni ile Halit Ergenç'ten 'muhteşem' selfie

“Muhteşem Yüzyıl” dizisi için hazırlanan 'Teşhir-i İhtişam' adlı sergisi açıldı

26 Kasım 2014 09:36

"Muhteşem Yüzyıl"ın dizisinin “Sultan Süleyman”ı Halit Ergenç, dizi için hazırlanan sergide heykeliyle “selfie” çekti.

Yayınlandığı tüm ülkelerde izlenme rekorları kıran “Muhteşem Yüzyıl” dizisi için hazırlanan “Teşhir-i İhtişam” adlı sergi, 28 Kasım’da İstanbul’un yeni müzesi Maslak Uniq Müze’de açıldı.

Deniz Boy’un Hürriyet’teki haberine göre, dizide Kanuni Sultan Süleyman’ı canlandıran Halit Ergenç, serginin tanıtımı için dün Uniq Müze’de objektiflerin karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla birlikte gezdiği sergiden çok etkilendi. Ergenç’i en çok şaşırtan ise kendi heykeli oldu.

Hiper gerçekçi eseri dakikalarca izleyen oyuncu, önce silikon heykelin elini tuttu, ardından cep telefonuyla “selfie” çekti.

Heykeltıraş Murat Daşkın’ın imzasını taşıyan heykelin yanından uzun süre ayrılamayan Ergenç, çıkışta “Kendimi o şekilde dışarıdan ilk defa gördüm. İçimde inanılmaz şeyler oldu.

Bunu tarif etmek zor. Bir an bayağı bir kötü oldum. Ama çok kalabalık olduğunuz için duygularımı fazla belli demedim” dedi.

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