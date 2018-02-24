Kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın 13 eser icra ettiği ikinci albümü yayında ve müzik marketlerde

Türkiye'nin ve Orta Doğu’nun en önemli kanun virtüözlerinden Aytaç Doğan'ın Türkiye ve Orta Doğu’da merakla beklenen ikinci solo albümü "Kanun Resitali 1" müzikseverlerle buluştu. 13 eserden oluşan albümün ses ve görüntü kaydı aynı anda yapıldı. Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşen kayıtlarda, albümde yer alan tüm eserler için performans videoları hazırlandı. Etkileyici kanun tekniği ile unutulmayan eserleri icra eden Aytaç Doğan, albümde kendisine ait bir besteye de yer verdi.
Aytaç Doğan'ın "Kanun Resitali 1" ismini verdiği albümü DokuzSekiz Müzik yapımcılığında, 23 Şubat’ta tüm dünyada aynı anda dijital platformlarda yerini aldı. Albüm, 1 Mart Perşembe günü de müzik marketlerde olacak.
İşte albümde yer alan eserler:
1- Aşk ve İstanbul
Söz & Müzik: Aytaç Doğan
2- Sonuna Kadar Geldim Aşkın
Söz: Mustafa Sandal & Ferda Anıl Yarkın / Müzik: Mustafa Sandal
3- Kurşun Adres Sormaz ki
Söz & Müzik: Kenan Doğulu
4- Çabuk Olalım Aşkım
Söz & Müzik: Yıldız Tilbe
5- Dön Bebeğim
Söz & Müzik: Ümit Sayın
6- Aşktan Öte (Tahadoh)
Söz & Müzik: Mishal Alarouj
7- Seninle Olmak Var Ya
Söz: Eda Özülkü / Müzik: Metin Özülkü, Eda Özülkü
8- Alışamadım
Söz: Ercan Saatçi / Müzik: Ufuk Yıldırım
9- Hasret (Mata Sa Taref)
Söz & Müzik: Mohamed Abdel Wahab
10- Dil Yarası
Söz & Müzik: Orhan Gencebay
11- Sorma
Söz & Müzik: Sezen Aksu
12- Memleketimde Sabah (Sabah Alwatan)
Söz & Müzik: Mishal Alarouj
13- Odam Kireç Tutmuyor
Söz & Müzik: Anonim
Aytaç Doğan kimdir?
Aytaç Doğan, Türk pop ve halk müziğinin önemli solistleri ile uzun yıllar sahne aldı. Mısır ve İsrail’de Mısırlı Ahmet ve Ömer Hayrat ile ortak çalışmalara imza attı. Dubai’de Viyana Senfoni Orkestrası, Mısır’da Kahire Senfoni Orkestrası ve Hindistan’nın en güçlü seslerinden Talat Aziz ile birlikte konserler verdi.
Taksim Trio grubu ile dünyanın önemli festivallerinde ve sahnelerinde konserler veren Aytaç Doğan, yaptığı çalışmalarla Türk müziğinin dünyadaki temsilcilerinden biri olarak ismini geniş kitlelere ulaştırdı. İlk solo albümünü 2012 yılında yayınladı. Solo kariyeriyle Orta Doğu müzik dünyasının da aranan ismi hâline geldi.