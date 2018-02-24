Kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın 13 eser icra ettiği ikinci albümü yayında ve müzik marketlerde

Türkiye'nin ve Orta Doğu’nun en önemli kanun virtüözlerinden Aytaç Doğan'ın Türkiye ve Orta Doğu’da merakla beklenen ikinci solo albümü "Kanun Resitali 1" müzikseverlerle buluştu. 13 eserden oluşan albümün ses ve görüntü kaydı aynı anda yapıldı. Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşen kayıtlarda, albümde yer alan tüm eserler için performans videoları hazırlandı. Etkileyici kanun tekniği ile unutulmayan eserleri icra eden Aytaç Doğan, albümde kendisine ait bir besteye de yer verdi.

Aytaç Doğan'ın "Kanun Resitali 1" ismini verdiği albümü DokuzSekiz Müzik yapımcılığında, 23 Şubat’ta tüm dünyada aynı anda dijital platformlarda yerini aldı. Albüm, 1 Mart Perşembe günü de müzik marketlerde olacak.

İşte albümde yer alan eserler:

1- Aşk ve İstanbul

Söz & Müzik: Aytaç Doğan

2- Sonuna Kadar Geldim Aşkın

Söz: Mustafa Sandal & Ferda Anıl Yarkın / Müzik: Mustafa Sandal

3- Kurşun Adres Sormaz ki

Söz & Müzik: Kenan Doğulu

4- Çabuk Olalım Aşkım

Söz & Müzik: Yıldız Tilbe

5- Dön Bebeğim

Söz & Müzik: Ümit Sayın

6- Aşktan Öte (Tahadoh)

Söz & Müzik: Mishal Alarouj

7- Seninle Olmak Var Ya

Söz: Eda Özülkü / Müzik: Metin Özülkü, Eda Özülkü

8- Alışamadım

Söz: Ercan Saatçi / Müzik: Ufuk Yıldırım

9- Hasret (Mata Sa Taref)

Söz & Müzik: Mohamed Abdel Wahab

10- Dil Yarası

Söz & Müzik: Orhan Gencebay

11- Sorma

Söz & Müzik: Sezen Aksu

12- Memleketimde Sabah (Sabah Alwatan)

Söz & Müzik: Mishal Alarouj

13- Odam Kireç Tutmuyor

Söz & Müzik: Anonim

Aytaç Doğan kimdir?

Aytaç Doğan, Türk pop ve halk müziğinin önemli solistleri ile uzun yıllar sahne aldı. Mısır ve İsrail’de Mısırlı Ahmet ve Ömer Hayrat ile ortak çalışmalara imza attı. Dubai’de Viyana Senfoni Orkestrası, Mısır’da Kahire Senfoni Orkestrası ve Hindistan’nın en güçlü seslerinden Talat Aziz ile birlikte konserler verdi.

Taksim Trio grubu ile dünyanın önemli festivallerinde ve sahnelerinde konserler veren Aytaç Doğan, yaptığı çalışmalarla Türk müziğinin dünyadaki temsilcilerinden biri olarak ismini geniş kitlelere ulaştırdı. İlk solo albümünü 2012 yılında yayınladı. Solo kariyeriyle Orta Doğu müzik dünyasının da aranan ismi hâline geldi.