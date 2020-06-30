KHK'lara karşı mücadele veren Prof. Haluk Savaş hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalıştığı üniversiteden ihraç edilen ve sonrasında KHK'lara karşı mücadele eden KHK TV Genel Yayın Yönetmeni Prof. Haluk Savaş, kansere tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KHK TV, haberi sosyal medya hesabından, "KHK mücadelesinin sembol ismi, genel yayın yönetmenimiz Prof. Haluk Savaş'ı kaybettik. Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Mücadelesinin ve hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz" sözleriyle duyurdu.

Prof. Savaş, 15 Temmuz’dan sonra 672 sayılı KHK ile Gaziantep Üniversitesi'nden ihraç edilmiş, ve kanser tedavisi için uzun süre yurtdışına çıkma mücadelesiyle gündeme gelmişti. Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirmişti.

Haziran ayında T24'e yaptığı açıklama yapan Prof. Savaş, karaciğerindeki enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Sağlığıma daha fazla dikkat etmem gerektiği netleşiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Savaş'ın cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında toprağa verilecek.

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Cezaevinde başlayan hastalık sürecini ve sonrasını euronews Türkçe'ye anlatan Savaş, "Ben Meriç Nehri'nden kaçmaya çalışmam, orada inşallah botlarla geçerken boğularak ölmem... Burası benim vatanım. Sınırlarından geçmeye çalışırken ölmeyeceğim, burada içinde öleceğim" diyor ve ekliyor: "Eğer bana tedavi hakkı tanınmaz ise yurt dışında, burada söyledim bağıra bağıra öleceğim ve herkes bu zulmü kimin yaptığını bilecek" demişti.