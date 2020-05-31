Kanser tedavisi için uzun süre yurtdışına çıkma mücadelesi veren KHK'lı Prof. Haluk Savaş hastaneye kaldırıldı

15 Temmuz’dan sonra 672 sayılı KHK ile Gaziantep Üniversitesi'nden ihraç edilen ve kanser tedavisi için uzun süre yurtdışına çıkma mücadelesiyle gündeme gelen Prof. Haluk Savaş hastaneye kaldırıldı.

Savaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘‘Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz’ ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Haluk Savaş ✔ @drhaluksavas Haluk hoca çok rahatsız, sevenlerinden özel dua istiyoruz

Sosyal medyayı etkin kullanan Prof. Savaş, kanser olduğu dönemde pasaportuna tahdit konulduğu için tedavi amaçlı yurtdışına çıkamadığını dile getirdi.

Oluşan kamuoyunun ardından Savaş, tedavi olmak üzere yurtdışına çıktı. Tedavisinin ardından tekrar Türkiye'ye dönen Savaş, KHK TV'nin de kurulmasına öncülük etti.

Haluk Savaş o günlerini şöyle anlatmıştı: