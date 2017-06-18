Kanun Hükmünde Akademi: "Hayır, ders bitmedi!"

Babası PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan ve Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı için 689 sayılı KHK ile mesleğinden ihraç edilen Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ‘Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği’nde, “Bir Organizma Olarak Kentin Müşterekler Siyaseti" adlı ders verdi. “Bize her yer akademi” sloganıyla toplanan ‘öğrenciler’ derse girmeden önce yoklama kağıdına imza attı. Ders öncesi ise zil çalındı.

Dersin açılış konuşmasını Hababam Sınıfı film müziği ile Mersin Üniversitesi mezunu Fuat Özdoruk yaptı. Özdoruk, “Yıllar geçti, okulumuz büyüdü. Güler yüzlü dönem hâlâ devam ediyor. 12 Eylül döneminde enerjili çocukların bir kısmını aldılar. Okul devam etti. Akademisyenlerin bir kısmını aldılar okul yine devam etti. Biz yola, gülmeye devam ettikçe ne yazık ki bu ülkede bu neşeyi kaldıramayan adamlar bizim getirdiğimiz güler yüzü engellemeye çalışacaklar ancak akademi ve güleryüz devam edecek” dedi.

“Devamsızlıktan geçirmişim ancak adam 6 aydır hapisteymiş”

Bayraktar derse başlamadan önce yoklama kağıdında ismi yazılanları tek tek okudu. Üniversitedeki hocalığı döneminde yoklama almadığını anlatan Bayraktar, başından geçen bir soruşturmayı anlattı:

“Benim dersimden devamsızlıktan kalmazsınız, devam etmezseniz kendi kendinize kalırsınız. Yoklama almıyordum sonra bir soruşturma geçirdik. Ben öğrencimi devamdan geçirmişim ancak adam 6 aydır hapisteymiş.”

“Türkiye’de kent dediğimiz şey artık AVM endeksli”

Bayraktar, Türkiye’de kent tarihinin aşamalarını ‘gecekondu’, ‘müteahhit’ ve ‘mimar’ örnekleriyle dersinde işledi. “Türkiye kent dediğimiz şey artık Alışveriş Merkezi (AVM) endeksli” diyen Bayraktar, “Kent deyince aklımıza apartman, yollar, köprüler veya AVM’ler geliyor. Artık, AVM’lerin merkezinde büyüyen bir kent var” ifadesini kullandı.

“Robot heykeli Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dönük olduğu için kaldırıldı”

Belediye başkanları eleştiren Bayraktar, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i çok severim” dedi. Gökçek’in çalışmalarında kendisine çokça malzeme verdiğini anlatan Bayraktar, Gökçek'in "prestij" projem dediği, Çin'den satın alınarak Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı'na dikilen robot heykelinin kaldırılma hikayesini anlattı. Bayraktar, robot heykelinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dönük olduğunu, heykelde tasvir edilen pozisyondan ötürü kaldırıldığını iddia etti.

“Akademisyenler mağdur edilmiştir”

Bir mezun ders arasında yaptığı konuşmada, "FETÖ ile mücadele ettiği iddiasında olan mevcut iktidar, çıkardığı KHK'larla ve OHAL'den aldığı güçle, ‘FETÖ’ ile herhangi bir bağlantısı olmayan, sadece kendine özgü ve özgürce düşünen, konuşan veya yazan Akademisyenleri, sırf bu duruşları nedeniyle mesleklerinden ihraç etmiştir” dedi. “Kendisine muhalif gördüğünden ve hocaları tek tip akademisyen şekline sokmak için hocalar üniversiteden atıldı” diyen mezun, “İktidar, sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz bir biçimde akademisyenleri görevlerinden uzaklaştırmış ve mağdur etmiştir” şeklinde konuştu.

Ulaş Bayraktar kimdir?

1993’te Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Ulaş Bayraktar, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını siyaset bilimi alanında Paris Siyasal Etüdler Enstitüsü'nde tamamladı. Bayraktar, Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Doçent olarak görev yaparken 29 Nisan 2017 tarihli 689 sayılı OHAL Kararnamesi ile ihraç edildi. Bayraktar ihraç edilmeden önce yerel siyaset, katılımcı demokrasi ve kamu politikaları üzerine çalışıyordu.

Bayraktar, 2013 yılından bu yana, Avrupa Konseyi Yerel Özerklik Şartı Bağımsız Uzmanlar Grubu'nda Türkiye'yi temsil ediyor.

Üniversiteden ihraç edildikten sonra işsiz kalan Bayraktar birkaç arkadaşıyla birlikte kafe açmak için uğraşıyor.