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Kim Milyoner Olmak İster'de KHK'lı akademisyen jokeri

İhraç edilen akademisyen Ulaş Bayraktar "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirinin imzacısıydı

19 Mayıs 2017 15:10

ATV'de ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının dün akşam (18 Mayıs 2017) yayınlanan bölümünde, yarışmacının "telefon jokeri" listesinde olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen Doç. Dr. Ulaş Bayraktar da yer aldı.

Babası 1980 yılında PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Bayraktar, Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlâlleriyle ilgili olarak yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirinin de imzacısıydı. 

Ulaş BayraktarProgramın dünkü (18 Mayıs 2017) bölümüne Mersin Üniversitesi'nde okuyan Meltem Memiş de katıldı. 6'ncı soruya kadar gelen yarışmacı 7 bin 500 liralık değerindeki soruya yanıt veremeyince 'telefon jokeri' hakkını kullanmak istedi. Kendisine sorulan, "Profesyonel video çekimlerinde, çekime başlamadan önce kameralarda hangi rengi temel alan bir ayar yapılır?" sorusu için joker kullanan Memiş, Bayraktar'ı seçmedi. 

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