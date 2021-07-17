Kanserojen madde tespit edildiği için piyasadan toplatılan güneş kremlerini kullananlar ne yapmalı?

Bazı güneş kremleri, içeriğinde kansere neden olan benzen tespit edilince piyasadan toplatılmıştı. Cerrahpaşa Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, bu kremi kullananların paniklememesi gerektiğini söyledi. Kutlubay, benzenin kanser yaratabilmesi için on yıllarca bu maddeye maruz kalınması gerektiğini ifade etti.

Bebek pudralarında kanserojen madde tespit edilmesi üzerine geçtiğimiz aylarda 2.1 milyar dolarlık para cezasına çarptırılan ABD'li ilaç devi Johnson & Johnson şimdi de güneş kremlerini toplatma kararı aldığını duyurdu.

Bu ürünlerden bazıları Türkiye'de de satılıyor

Firmaya ait Aveeno Protect, Refresh aerosol güneş kremi ile Neutrogena markası altındaki Beach Defense aerosol, CoolDry Sport aerosol, Invisible Daily Defense aerosol ile UltraSheer aerosol güneş kremlerinde düşük düzeyde de olsa benzen tespit edildi. Bu ürünlerden bazıları Türkiye'de de satılıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, bu kremi kullananların paniklememesi gerektiğini, benzenin kanser yaratabilmesi için on yıllarca bu maddeye maruz kalınması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Kutlubay normal şartlarda benzenin güneş kremlerinin üretim sürecinde kullanılmadığını belirterek, "Tabii uzun süre buna maruz kalmak, kanser gelişimini tetikleyebiliyor. DSÖ'nün bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Birliği de kullanılmasını tamamen yasakladı aslında" dedi.

"Kanser yapabilmesi için on yıllarca maruz kalmak gerekiyor"

Başhekim Kutlubay, halihazırda bu ürünleri kullananların başka markalara geçmeleri gerektiğini tavsiye ederek "Bu kremi bir kutu ya da son birkaç ay içerisinde kullanmış kişiler kanser olacağım diye endişelenmemeli. Çünkü bu tarz maddelerin kanser yapabilmesi için on yıllarca maruz kalmak gerekiyor" diye konuştu.

Güneş kremi kullanmalı

İki tür güneş kremi olduğunu ve bunlardan birinin fiziksel koruma, diğerinin de cilt altında kimyasal tepkimeyle güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruma özelliği oluşturduğuna değinen Doç. Dr. Kutlubay, "Fiziksel güneş kremleri dediğimiz koruyucuların içerisinde, ki daha çok bebek ve çocuk ürünlerinde tercih edilir bu, çinko oksit, titanyum dioksit gibi maddeler var. Bunlar, gelen güneş ışığını yansıtarak işe yararlar" dedi.

Kutlubay sözlerine "İkinci güneş kremi türü ise aslında kimyasal bazlı ürünlerdir. Bunların da içerisinde Tinorob-M, Tinorob-S gibi bir takım güneşten koruyucu maddeler olur. Bunların özelliği de güneş ışığını emerler, soğururlar ve deri altına geçmesini engellerler" ifadeleriyle devam etti.

Deri kanserlerinin yüzde 90 oranında Güneş'ten kaynaklandığına dikkat çeken Doç Dr. Kutlubay "O yüzden güneşten korunmak zorundayız. tip 1 cilt rengi dediğimiz, renkli göz, kızıl saç, açık ten rengi olan bireylerde deri kanseri ortaya çıkması ihtimali daha yüksek. Bu kişilerin güneşten çok iyi korunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Önemli olan koruma faktörü

Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, ürünlerin alınırken koruma faktörüne dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "15 faktörlü güneş kremi yüzde 95 korur. 30 faktörlü güneş kremi ise yüzde 97 korur. 50 faktör güneş kremi ise yüzde 99 korur .Bu nedenle de 15 faktör ve üzerindeki bir güneş koruyucu kullanmak, biz dermatologlar açısından yeterlidir" dedi.

Kutlubay, "Güneş kremleri ortalama üç dört saat güneşten korur, eğer su değmezse duş alınmazsa vs, 3-4 saat sonra tekrar sürülmesi gerekir" diye konuştu.