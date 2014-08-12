Kanserli çocuklar için toplanan parayı çaldılar

İstanbul'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktasının önüne konulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) ait yardım kutusundaki kağıt paralar çalındı. Havalimanındaki görevliler tarafından metro katındaki merdivenler arasında buldu.

İncelemede, kutudaki kağıt paraların alındığı, madeni paraların bırakıldığı tespit edildi.

Havalimanı polisi, yardım kutusunu çalanları güvenlik kameralarından tespit etmek için çalışma başlattı.

Atatürk Havalimanı'nda yolcuların kutuya attıkları yardımlar, sayıldıktan sonra tutanakla ilgili dernek ya da vakıf görevlilerine teslim ediliyor.