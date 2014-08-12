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Yaşam

Kanserli çocuklar için toplanan parayı çaldılar

Atatürk Havalimanında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na ait yardım kutusunun içindeki kağıt paralar çalındı

12 Ağustos 2014 19:21

İstanbul'da Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki pasaport kontrol noktasının önüne konulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) ait yardım kutusundaki kağıt paralar çalındı. Havalimanındaki görevliler tarafından metro katındaki merdivenler arasında buldu.

İncelemede, kutudaki kağıt paraların alındığı, madeni paraların bırakıldığı tespit edildi.

Havalimanı polisi, yardım kutusunu çalanları güvenlik kameralarından tespit etmek için çalışma başlattı.

Atatürk Havalimanı'nda yolcuların kutuya attıkları yardımlar, sayıldıktan sonra tutanakla ilgili dernek ya da vakıf görevlilerine teslim ediliyor.

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