Kanserin sırrı 'Laron'larda mı?

Ekvador'un uzak köşelerinde yaşayan ve kanserin hiçbir çeşidine yakalanmayan bir cüceler topluluğu kanser tedavisi için yeni umut oldu.



Vücutları deforme olmamış ancak boyları ortalama 1.20 metre uzayabilen Laron tipi cüceler, kanserin hiçbir çeşidine yakalanmıyor ve ortalama 80-95 yıl yaşıyor. Bu durumun IGF1 adlı bir hormonun eksikliğinden kaynaklandığını saptayan bilim adamları şimdi normal insanlarda bu hormonu azaltacak ve kanseri önleyecek bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalışıyor.



Tüm hastalıklara karşı bağışıklık



Bu cücelerin ortak özelliği tıp literatüründe ’Laron’ terimiyle adlandırılan ve "İnsülin benzeri Büyüme Faktörü 1" yani kısaca IGF1 olarak bilinen hormonun eksikliğinin yol açtığı bir büyüme sorunu yaşamaları. İngiliz Channel 4 televizyonunun "More 4 News" programı tarafından bilim adamlarına yaptırılan araştırmada sorun gibi görünen bu durumun onlara hemen tüm hastalıklara karşı bağışıklık ve ortalamanın üzerinde bir yaşam süresi kazandırdığı ortaya çıktı.



IGF1 hormonu eksikliği yüzünden cüce kalan bu insanlar kaderin bir cilvesi olarak başta kanser olmak üzere birçok hastalığa bağışıklık kazanırken ortalama 80 ila 95 yıl arasında ömür sürüyor. Şimdi tıp uzmanları IGF1 hormonunun seviyesini azaltacak bir yol bulunursa kanserin daha gelişmeden önlemenin mümkün olduğu görüşünde. Aslında mükemmel vücut oranlarına sahip olan ancak sadece 1.21 metre boya ulaşabilen Laron cücelerinin bu durumunun sebebinin akraba evliliğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.



Bilim adamları şimdi Laron cücelerinde olmayıp diğer insanlarda olan bu hormon türünü inceleyerek etkili bir kanser ilacı geliştirme peşine düştü.



300'ün üzerinde 'Laron' var



Dünyada Laron cüceliğinden muzdarip 300’ün üzerinde insan yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların 100 kadarı ise Ekvador’un güney ili Loja’da ikamet ediyor. Normal insanlarda IGF1 hormonunun çok fazla oluşu göğüs, prostat ya da bağırsak kanserini tetikliyor.



10 yıldan uzun süredir Laron cüceliğini araştıran Ekvador Endokrinoloji Enstitüsü hormon uzmanı Doktor Jaime Guevara-Aguirre, "Laron tipi cücelerin kansere yakalanmadığını tespit ettik. Normal boyutlardaki akrabaları yakalanabiliyor ama Laron’lar asla. Bütün deneyler gösterdi ki yüksek düzeyde IGF1 hormonu kansere yol açıyor. Ama Laron cücelerinde bu hormon çok az" diye konuştu.



Doktor Guevara-Aguirre’ye göre IGF1 hormonunun seviyesini azaltacak bir yol bulmak aynı zamanda kanseri daha gelişmeden önlemeyi mümkün kılabilir. Dr. Aguirre, "Bu tıp açısından çok heyecan verici" diyor.



Diğer yandan Laron cücelerinin normalin üzerinde yemelerine rağmen şeker hastalığına da yakalanmaması onların bu hastalığa da bağışıklığı olduğu iddiasını güçlendiriyor.