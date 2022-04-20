Kanseri yendi, bisikletle Anadolu turuna çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını atlatan bisiklet tutkunu Emine Aktürk (50), hastalara destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla arkadaşı Arzu Elibol (50) ile 18 Nisan'da 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıktı.

Evli, 3 çocuk annesi emekli terzi Emine Aktürk, 2020 yılında rahatsızlanınca gittiği hastanede meme ve lenf kanserine yakalandığını öğrendi. Kemoterapi süreciyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalığa karşı moralini bozmadı ve tek tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı. Yatmak yerine bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, hastalığının hafiflediğini hissettiği dönemde de birçok kadına bisiklet eğitimi verdi.

İki yıl içerisinde hastalığı yenen Aktürk, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kanser hastalığına dikkat çekmek ve hastalara moral vermek amacıyla Arzu Elibol ile Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Örenyeri'nden esinlenerek 'Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere' projesini başlattı.

Proje kapsamında Elibol ile 4 bin kilometrelik Anadolu turuna çıkan Aktürk, gideceği kentlerde kanser hastalarıyla buluşup onlara moral vermek istediğini söyledi. Aktürk ve Elibol, bisikletleriyle 3 ayda turu tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Kanser hastası kadınlara umut için yola çıktık"

"Kanser hastalarına moral vermek, hobinin bir insanı nasıl motive ettiğini göstermek amaçlı Bergama'dan, sağlığın doğduğu şehirden doğuya, güneşin doğduğu yerlere bisikletle gitmek istedim" diyen Emine Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu bir farkındanlık turu. Yol boyunca yeni insanlarla tanışacağız. Bazı kanser hastaları arkadaşlarla görüşeceğiz. Güzel bir farkındalık turu olacak. Hem kadınlara hem de kanser hastalarına umut açısından yola çıktık. Tabii ki yola çıkmadan önce doktoruma danıştım. Doktorum da diğer kadınlara da örnek olması açısından çıkabileceğimi söyledi. Yollarda bana ulaşan birçok kanser hastası kadınlarla da görüşmelerimiz olacak. Herhangi bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini göstermek için aslında bunu yapıyoruz. Tura çıkmadan önce bizi arayanlar oldu. Bunun içinde Aydın da vardı. Aydınlı bisikletli kadınlarda var. Bizi misafir ettiler. Aydın'ı çok sevdik birçok kadın bizimle iletişime geçti. Aydın'ı da tanımış olduk"

(DHA)