Kanseri tetikleyen yiyecekler neler?

Farkında olmadan günlük hayatımızda tükettiğimiz gıdaların birçoğunun kanser riskini arttırdığı belirtiliyor. Beslenme şeklinin kanser oluşumunda önemli faktörlerden biri olduğunun altı çizilirken uzmanlar önemli önerilerde bulunuyor.

İşte Pembenar’ın derlemesine göre kanser riskini arttıran yiyecekler;

İşlenmiş beyaz un

Rafine edildikten sonra işlenen beyaz un, besin değerlerini kaybetmesinin yanısıra zararlı kimyasallar barındırıyor. Yalnızca kilo almamızı sağlayan bir besin olmaktan çıkıp aynı zamanda kanser riskini artırıyor.

Mikrodalgada patlamış mısır

Pratik olmasına rağmen mikrodalgada yapılan patlamış mısırlar yüksek oranda kanserojen içerir. Özellikle kadınlarda doğurganlık, böbrek, karaciğer gibi organlarda kanser riskini artırıyor.

Rafine şeker ve meyve gazozu

Jelli şekerler ve benzeri şekerli yiyecekler kanser hücrelerinin üremesini artırıyor. Özellikle pastalar, gazozlar ve meyve suları yasaklılar listesinde en başta gelenler.

Yapay tatlandırıcılar

Şeker kullanmamanız gerekiyorsa yapay tatlandırıcıları tercih ediyor olabilirsiniz. Fakat bilinenin aksine bu tatlandırıcılar kan şekerini kontrol etmeyi zorlaştırıyor ve beyin tümörlerine dahi sebebiyet verebiliyor.

İşlenmiş et

Sosis, jambon, salam gibi etlerin çoğu aşırı tuz ve kimyasal barındırır. Bir araştırmaya göre düzenli olarak bunlardan yiyen insanların erken ölüm riski %43 artmış durumda.

Tütsülenmiş, salamura ve tuzlu yiyecekler

Bu yiyecekler, sindirildiğinde nitrik asidi, n-nitrozo denilen bileşime çevirerek özellikle mide ve kalınbağırsak kanserlerine öncü olabilir.

Patatesi cipsleri

Lezzetli oldukları kadar kaloriden zengin ve trans yağ içeren atıştırmalıklar kalp hastalıklarından tutun kansere kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Diyet gıdalar

Özellikle yapay tatlandırıcılar dahil olmak üzere, diyet gıdalara eklenen renk ve tat vericiler bu besinleri sağlıksız yapıyor.

Alkol

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre menopoz sonrası günde bir kez alkol kullanan kadınların meme kanserine yakalanma riski %30 daha fazla.