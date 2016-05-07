'Kanseri doğal yollarla yenen' yazarın kanser olmadığı ortaya çıktı!

Beyin kanserini doğal yollarla nasıl yendiğini anlattığı blog ve kitabıyla meşhur olan Avustralyalı Belle Gibson, aslında kanser olmadığı ortaya çıkınca mahkemeye verildi.

Gibson beyin kanserini tıbbi yöntemlerle değil doğal ilaçlarla yendiğini iddia ettikten sonra ülke çapında meşhur olmuştu.

Meşhur olduktan sonra da başarı kazanan bir akıllı telefon uygulaması ve yemek kitabı çıkartmıştı.

Ancak daha sonra beyin kanserini uydurduğunu itiraf etti.

Victoria eyaletindeki tüketici hakları kurumu Gibson'ın tüketici yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturulacağını duyurdu.

Gibson kanseri Ayurveda tıbbı, oksijen terapisi, gluten ve rafine edilmiş şekerden uzak duran bir beslenme rejimiyle yendiği iddiasıyla şöhret kazanmıştı.



"Hayır kurumlarına para vermedi"



Daha sonra gelirinin bir kısmını hayır kurumlarına bağışlayacağını vaat ettiği uygulamayı ve yemek kitabını piyasaya çıkarttı.

Ancak hayır kurumlarına herhangi bir para verilmediği iddia edildi ve Gibson'ın hikâyesinde tutarsızlıklar görülmeye başlandı.

Belle Gibson daha sonra bir dergiye iddialarının doğru olmadığını itiraf etti.

Gibson dergiye verdiği söyleşide yaptıklarını "Verecek bir yanıtım yoksa, kendim bir teori bulup yanıt veriyorum. Yanıtın ne olduğunu bilmiyorsanız bu yola sıklıkla başvurmanın kolay olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gibson'ın yemek kitabını basan Penguin Yayınevi'nin Avustralya kolu gerçek olup olmadığını kontrol etmeden kitabı piyasaya sürdüğü için 22 bin dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etti.