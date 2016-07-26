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Kansere yakalanan ünlü oyuncu saçlarını böyle kazıttı

Shannen Doherty, kemoterapi nedeniyle dökülecek olan saçlarını annesi ve iki yakın arkadaşıyla birlikte kazıdı

26 Temmuz 2016 19:03

Gençlik yıllarında rol aldığı Beverly Hills 90210 adlı diziyle tanınan oyuncu Shannen Doherty, meme kanseriyle mücadelesini sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

45 yaşındaki Doherty, kemoterapi nedeniyle dökülecek olan saçlarını annesi ve iki yakın arkadaşıyla birlikte kazıdı. Oyuncu tüm bu süreci de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Shannen Doherty, annesi Rosa Elizabeth ve yakın arkadaşları Anne Marie Kortright ve Chris Cortazzo'nun kendisini yalnız bırakmadığını belirtti.

Shannen Doherty, bu paylaşımların ardından takipçilerinden çok sayıda destek mesajı aldı.

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Beverly Hills 90210Shannen Dohertykanserkemoterapi

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