Kansere yakalanan 'Parazit' filminin baş rol oyuncularından Park So-dam'ın menajerinden açıklama

92. Oscar Ödülleri'nde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü alarak Oscar tarihine geçen 'Parazit' filminin oyuncularından Park So-dam kansere yakalandı.

Yaptırdığı check-up sonucu tiroid kanseri olduğunu öğrenen oyuncunun tedavisinin başladığı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre; kanser teşhisi konmadan önce yeni filmi "Special Delivery"nin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park’ın planlarının değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada, “Park So Dam tedavisine odaklanacak ve sağlığına kavuşacak. Tedavisi elimizden geleni yapacağız” ifadeleri kullanıldı.