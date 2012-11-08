Kansere karşı stratejik işbirliği

Menarini Group ve Oxford BioTherapeutics (OBT) kanser alanında antikor bazlı bir ilaç portföyünü geliştirmek üzere stratejik bir işbirliğine imza attı.

OBT’nin keşif alanındaki uzmanlığı ile Menarini'nin klinik bilgilerini bir araya getiren bu anlaşma, yeni geliştirilen bir onkolojik hedef aracılığı ile her biri farklı bir kanser endikasyonuna hitap eden OBT’nin beş antikor ve antikor ilaç konjugatı programını kapsıyor.

OBT’nin İcra Kurulu Başkanı, Christian Rohlff, “Bu yenilikçi iş çerçevesinin, ilaç gamlarını geliştirmek üzere yeni yollar arayan ve hızla büyüyen biyoteknoloji firmaları için iş modeli olabileceğine inanmaktayız.” dedi.

Menarini’nin Yönetim Kurulu üyesi, Alberto Giovanni Aleotti, 5 kadar kanser tedavi programının geliştirilmesini, imalatını ve toplam 800 milyon Euro’luk bir yatırımı öngören bu yeni stratejik birleşmenin, Menarini’nin genel kurumsal misyonu olan “kansere karşı savaştaki” derin ve uzun süreli bağlılığımızı daha da fazla göstermemizi sağlayacak olmasından çok memnunum.” yorumunu yaptı.

Klinik çalışmalar tamamlandığında, OBT bu yeni antikor bazlı ürünleri Kuzey Amerika'da ve Japonya'da, Menarini Group Avrupa’da, Bağımsız Devletler Topluluğunda (CIS), Asya’da ve Latin Amerika’da satışa sunulacak.