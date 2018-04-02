Kanser ve sağlıklı beslenmeyi konuşacaklar

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, kanser çeşitleri ve sağlıklı beslenme konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla bir söyleşi düzenleyecek.

Etkinlik, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Prof. Dr. Can Solakoğlu Eğitim ve Konferans Salonu\'nda gerçekleşecek. Söyleşinin konuşmacıları alanında uzman hekimlerinden Prof. Dr. Orhan Turken ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu olacak. Katılımın ücretsiz olduğu söyleşi, 6 Nisan Cuma günü saat 13:00’te düzenlenecek.

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