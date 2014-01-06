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Sağlık

Kanser ve glokom hastalarına reçeteyle esrar verilecek

Amerika'nın New York eyaletinde kanser, glokom ya da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun hastalıkları olanlar esrar alabilecek

06 Ocak 2014 10:08

ABD'nin New York eyaletinde ağır hastalara sınırlı olarak esrar kullanma izni verilmesi planlanıyor. New York Times gazetesine göre, uzun bir süredir bu yöndeki çağrılara karşı çıkan eyaletin Demokrat Valisi Andrew Cuomo'nun bu hafta içinde yeni düzenlemeleri açıklaması bekleniyor.

20 kadar eyalette tıbbi amaçlı olarak esrar kullanımı serbest. Çarşamba günü Colorado keyif amaçlı esrar kullanımına izin veren ilk eyalet oldu. Washington eyaletinin de esrar satışına bu yılın sonlarına doğru izin vermesi bekleniyor.

Esrar kullanımı federal yasalara göre hala suç. New York'taki yeni düzenlemelerin, tıbbi amaçlı olarak esrar kullanımını serbest bırakan California ya da Colorado'dakinden daha sıkı olması bekleniyor.

California'da orta derecede sağlık sorunları olanlar reçeteyle esrar alabiliyor.

New York'ta esrarın sadece 20 hastanede dağıtımı yapılacak.

Kanser, glokom ya da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun hastalıkları olanlar esrar alabilecek.

Vali Cuomo Çarşamba günü idari düzenlemeleri resmen açıklayacak.

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