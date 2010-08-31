Kanser teşhisinden sonra ilk kez görüntülendi

T24

New York'taki dairesinin çıkışında eskiye oranla fark edilir derecede süzülen yüzüyle kameralara yakalanan aktörün hastalığını yenebilmek için sekiz hafta sürecek kemoterapi ve radyasyon tedavisine başladığı düşünülüyor.Kendisi gibi oyuncu Catherine Zeta-Jones ile evli olan üç çocuk babası Douglas'ın sürecin sonunda tamamen iyileşmesi bekleniyor. Bu iyimser tahminlere rağmen sigara tiryakisi olan aktörün bu savaşı kazanabilmesi için sigarayı bırakması gerekiyor.Hastalıkla mücadele eden 65 yaşındaki Douglas, bir yandan da yeni filmi Wall Street: Money Never Sleeps'teki kazancının yarısını isteyen eski eşi Diandra Luker'a karşı hukuk savaşı veriyor.10 yıl önce ayrıldıklarında evlilik sırasındaki kazancın yarısını alan Luker, 1987 yılında çekilen Wall Street'in devamı olan ikinci film için de ödeme istiyor.