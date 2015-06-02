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Sağlık

Kanser tedavisinde kemoterapinin sonu mu geliyor?

'İmmünoterapide yüzde 50’nin üzerinde tümör küçülmesine rastlamamıştık'

02 Haziran 2015 10:46

Bilim insanlarının geliştirdiği immünoterapiye (bağışıklık sistemi terapisi) dayalı tedavi yöntemi, ileri seviyede cilt kanseri 945 hasta üzerinde yüzde 58’lik bir başarıyla kanserin ilerlemesini yaklaşık bir yıl durdurdu. İmmünoterapinin, 5 yıl içinde standart kanser tedavisi olarak çok daha fazla toksin içeren kemoterapinin yerini alabileceği belirtiliyor.

Amerikan Klinik Onkoloji Toplumu konferansında da gündeme gelen immünoterapide, bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere saldırması sağlanıyor. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon durumlarında devreye girse de vücudun sağlıklı hücrelerine zarar vermemek için güçlü bir oto fren mekanizmasına sahip. Bu durum kanser hücrelerini bağışıklık sisteminden kurtarıyor.

Yeni tedavi yöntemini, araştırma ekibinde ve İngiltere’deki Royal Marsden Hastanesi’nde görev yapan Dr. James Larkin şöyle anlattı:

 

Kemoterapi yerine...

 

“Bağışıklık sisteminin frenlerini kaldırıyoruz. Bağışıklık sistemi, önceden tanıyamadığı tümörleri fark edip yok ediyor. İmmünoterapide yüzde 50’nin üzerinde tümör küçülmesine rastlamamıştık. Bu nedenle kanser tedavisinde çok önemli bir gelişme.”

İmmünoterapinin, 5 yıl içinde standart kanser tedavisi olarak çok daha fazla toksin içeren kemoterapinin yerini alabileceği belirtiliyor.

 

‘Birkaç ay’ dediler 2 yılı geçti

 

Yeni yöntemi ilk deneyenlerden Vicky Brown (61), 2013’te cilt kanseri teşhisi konduğunda ‘birkaç ay’ ömür biçildiğini ancak immünoterapi sayesinde iki yıldır hayatta olduğunu anlattı. Brown, Royal Marsden’deki birkaç haftalık tedaviyle kanserli hücrelerden tamamen kurtulmuş. Bir süre sonra nükseden kansere karşı yine aynı yöntemi deneyen Brown, yeniden sağlığına kavuşmuş. Kanseri üçüncü kez geri gelen Brown’ın doktorları çifte ilaçlı metodu bir kez daha deneyecek.

 

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