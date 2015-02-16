Kanser tedavisi gören Kayahan sahnede helallik istedi

Bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı Kayahan, aylar sonra sahneye çıktı. Beşiktaş Belediyesi’nin 14 Şubat’ta Barbaros Meydanı’nda düzenlediği konserde Kayahan ve Nilüfer, 14 yıl sonra birlikte sahne aldı. Kayahan’ın eşi İpek Açar da ikiliye destek verdi. Kayahan, telif hakları yüzünden 15 yıldır dargın olan dostu Nilüfer’e “Şimdi barıştık sonra ne olacağı belli olmaz” esprisi yaptı. 6 şarkı söyleyen Kayahan, hayranlarından helallik isteyerek ayrıldı.

14 Şubat’ta Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği konserde Kayahan’a sanatçı dostu Nilüfer ve eşi İpek Açar eşlik etti. Kayahan, telif hakları yüzünden 15 yıldır dargın olan dostu Nilüfer’e “Şimdi barıştık, sonra ne olacağı belli olmaz.” diyerek espri yaptı. Zaman gazetesinden Nalan Kaya’nın haberine göre, Sahnede altı şarkı söyleyen Kayahan, hayranlarından helallik isteyerek ayrıldı.

İlk kez 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalanan Kayahan, üçüncü defa aynı hastalık sebebiyle kemoterapi tedavisi görüyor. Bu süreçte sahnelerden uzak kalan Kayahan, 14 Şubat’a özel olarak Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın ricası ile sahne almaya ikna olmuş. Sahne öncesi kemoterapi dışında özel bir kür tedavisi de gören Kayahan, kendisi için hazırlanan sahnede koltukta oturarak şarkılarını seslendirdi. Kızları Beste Açar ve Aslı Gönül Açar ile birlikte çıkan Kayahan, “Koruyucu meleğim” diye hitap ettiği eşi İpek Açar’la birlikte şarkılar söyledi. Ardından ellerinde çiçeklerle birlikte gelen Nilüfer de çifte eşlik etti. Nilüfer ile Kayahan ‘Kayahan’a saygı albümü’ vesilesi ile barışmışlardı. Sahnede küsüp barışmalarına gönderme yapan Kayahan “Barıştık ama sonra ne olacağını bilemem, hiç belli olmaz ne olacağı, bugün barıştık.” diyerek sevenlerini güldürdü. “Eskiden ben şarkı söyleyemezsem siz ezberlediniz, söylersiniz ben dinlerim demiştim.” diyen Kayahan ardından “Merak etmeyin, şimdi birlikte söyleyeceğiz.” demeyi ihmal etmedi. Söylediği şarkılarının bazı sözlerini unutması üzerine ise “Asıl olan şarkıyı iyi söylemekten çok şarkıyı içten söylemek, asıl olan şarkıdan korkmak değil, şarkıya binip gitmek. Sadece doğru şarkı söylemek bir şey ifade etmez. Bazen hayatımızın yanlışları kadar tatlıdır şarkılarda hata yapmak.” dedi. Kayahan, Nilüfer ile ‘Mavilim’ şarkısını söylerken “Bu insanların işi gücü yok, oturup bu şarkıları ezberliyorlar. Senden başka herkes biliyor.” sözleri ile bir kez daha Nilüfer’e takıldı. Kayahan, sanatçı dostları İbrahim Tatlıses ve Atilla Özdemiroğlu için de geçmiş olsun dileklerini iletmeyi unutmadı. “Yakında daha kolay kalkacağım günler olacak Allah’ın izni ile. Hakkımızda hayırlısı ne ise o gelsin başımıza. Hakkınızı helal edin.” diyen Kayahan, ardından hakkını helal ettiğini söyleyerek sahneden ayrıldı.

Ardından şarkılarını söylemeye devam eden Nilüfer, “Bu konser benim için çok önemliydi, hatta biliyorum Kayahan için de çok önemliydi. Yıllar sonra burada aynı sahnede Kayahan ile birlikte olduğum için hem çok heyecanlı hem çok mutluydum.” ifadelerini kullandı.