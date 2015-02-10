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Kültür-Sanat

Kanserle mücadele eden Kayahan'dan smokinli fotoğraf

Kayahan 14 Şubat'ta Beşiktaş'ta Nilüfer'le sahne alacak

10 Şubat 2015 10:19

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Nilüfer’le Beşiktaş Balmumcu Meydanı'ında halk konseri vermeye hazırlanan ve bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi gören Kayahan, bu özel gece için iki takım kıyafet diktirdi. Yıllarca küs kalan ve geçtiğimiz yıl barışan Nilüfer’le müzik dolu bir geceye imza atacak olan sanatçı, müziğin yanı sıra görsel bir şov için ünlülerin modacısı Levon Kordonciyan’a smokin hazırlattı.

Aynı zamanda Atatürk'ün kostümlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu olan Levon Kordonciyan, sanatçıya lacivert renkte iki takım elbisenin yanı sıra bir de pelerin dikti. Sevgililer Günü’nde kendilerine eşlik edecek olan eşi İpek Acar da Kayahan’la aynı stile sahip olmak için smokin giyecek.  

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