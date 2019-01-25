Kanser ilaçlarının ödeme kapsamına alınmasında Sağlık Bakanlığı'nın önceliği 'maliyet'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruda, “SGK tarafından karşılanmayan ve eşdeğerine erişim olmamasından dolayı kullanılamayan ilaçlar sonucunda yaşamını yitiren” hasta sayısını sordu. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan CHP’li Emir’e verilen yanıtta, ödeme kapsamına alınan ilaçlarda “maliyetin” öne çıkması dikkati çekti.

İlaca ulaşamayan ve bu nedenle yaşamını yitiren hastaların sayısı ile ilgili soruya ise yanıt verilmedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye’de kanser tedavisinde kullanılan 180 ilacın 57’sinin ruhsatsız olduğunu ve ruhsatsız ilaçların yurt dışından temin edildiğini bildirdi.

Öncelik maliyet

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilacı geri ödeme perspektifi çerçevesinde incelediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği’ne göre, ilaçların geri ödemeye alınmasına ilişkin başvurular firmalar tarafından yapılabilir. Kurumumuza yapılan tüm başvurular, Alternatif Geri Ödeme Komisyonu gündemine alınarak, değerlendirme aşamasından geçmektedir.

Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olup çeşitli sebeplerle temin edilemeyen ilaçlar ise Yurt Dışı İlaç Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile geri ödemeye alınmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından ilaçların maliyet etkililiği ve bütçe etkileri de göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılır.”

Bakanlığın hastaların ilaçtan göreceği faydayı değil de maliyeti esas almasını eleştiren CHP’li Emir, şunları söyledi:

“Ödeme listesine alınması için hangi firmaların başvuru yaptığı gizleniyor. Kanser tedavisinde kullanılan 108 ilacın 57 tanesi ruhsatsız. İlaçların geri ödeme listesine alınmasında en önemli ölçüt, bilimsellik ve hastaların bu ilaçlardan göreceği fayda olması gerekirken Bakanlık maliyet ve bütçe öncelikli baktığını ve hastaların sağlığını ikinci planda gördüğünü itiraf etmiş oluyor. 57 ilacın niye ruhsatlandırılmadığı veya ruhsatlandırmanın hangi aşamada olduğu belirsiz.”