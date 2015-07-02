Kanser ilaçlarının eczanelerden alınmasının süresi uzatıldı

Kanser ilaçları 20 Temmuz'a kadar eczanelerden alınabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yalnızca hastane ortamında parenteral yoldan uygulanan ve eczanelerde satışı yasaklanan kanser ilaçlarıyla ilgili geçiş süreci koydu. Kanser ilaçları 20 Temmuz'a kadar eczanelerden alınabilecek.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.1.11-Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi(EK-4/H) ; yalnızca hastane ortamında parenteral yoldan uygulan an, bu nedenle de hastanelerde bulundurulması zorunlu olan ilaçları içermektedir. Söz konusu kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığına bağlı hastane eczanelerinde bulundurularak hastane ortamında hastalara uygulanması esastır. İstisnai durumların söz konusu olması ve ilaçların hastanelerce temin edilememesi halinde; olası hasta mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla, hastaların tedavisinde kullanılacak EK 4/H listesi İlaçları ilgili hekimler tarafından yatan hasta reçetesi veya günübirlik tedavi reçetesi düzenlenerek eczanelerden temin edilebilecektir. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarının da EK 4/H listesi ilaçlarını hastane eczanelerinde bulundurması ve hastane ortamında uygulanmasını sağlaması esastır. Hem söz konusu sağlık kurumları hem de bu sağlık kurumlarında çalışan ilgili hekimlerin yeni sistem ve ilaç listesine uyum sağlamaları amacıyla; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dışında kalan sağlık kurumlarının hastane eczanelerinde bulunmayan ilaçlar, 20 Temmuz 2015 tarihine kadar ayaktan, yatarak veya günübirlik tedavi reçeteleri ile de temin edilebilecektir. Bu tarihten itibaren ise söz konusu ilaçlar; öncelikle söz konusu sağlık kurumlarının hastane eczanelerinden, istisnai durumların ortaya çıkması halinde ise olası hasta mağduriyetler inin önlenmesi amacıyla yatarak veya günübirlik tedavi reçetesi ile eczanelerden temin edilebilecektir."