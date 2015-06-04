Kanser ilaçları artık eczanelerde değil, hastanede

1 Temmuz’dan itibaren hastanelerin “temini zorunlu kemoterapi ilaç listesi"nde bulunan ilaçları yatarak ve günübirlik tedavi kapsamındaki hastaları için temin etme zorunluluğu bulunuyor. SGK yetkilileri, "Hasta başına ne kadar ilaç kullanılıyorsa o kadar fatura edilecek, artan ilaç zayi olmayacak" dedi. Ancak kemoterapi tedavisinde kullanılan yurtdışı kanser ilaçları bu kapsamda bulunmuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasındaki kanser ilaçları sorunu çözülemeyince konu yargıya taşındı. TEB Genel Sekreteri Harun Kızılay, konuyla ilgili, “Danıştay’a dava açtık çünkü ayakta tedavide kullanılan ilaçlar sadece eczaneler tarafından satılabilir. Kemoterapi ilaçları da kanunda bu kapsamda bulunuyor. Şu anda bir hukuk ihlali yapılıyor. Ayrıca bu ilaçların denetimi ile ilgili bir değişim yok. İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) burada kullanılacağı konusunda da bir sistem kurulduğunu duymadık. 1 Temmuz’da başlayacağı belirtilen uygulamadan vazgeçilmezse büyük sıkıntı yaşanır" dedi.

Amaç israfı önlemek

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, SGK yetkilileri uygulamanın devlet kaynaklarının heba olmamasını sağlayacağını savunarak, “Hastanede yatan bir hastanın yakınlarının gidip eczane eczane ilaç araması mı daha uygun yoksa hemen orada ilacının kendisine uygulanması mı? Hastaneler 1 Temmuz’da İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) geçiyor. İTS ile hastaneye alınan ilaçlar bire bir takip edilecek, hasta başına ne kadar ilaç kullanılırsa o kadar fatura edilecek. Artan ilaç zayi olmayacak. İlaçların çalınması da engellenmiş olacak" dediler.

TEB: Ecanelerin zararı yılda 120 milyon TL

Türkiye Ec­za­cı­lar Bir­li­ği’nin verilerine göre kan­ser te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan an­ti­ne­op­la­sik­le­r sa­tı­lan ilaç­la­rın yüz­de 10’u­nu oluş­turuyor. 2014 yı­lında tü­ke­tim ma­li­ye­ti 1.3 mil­yar TL’yi bulurken, ec­za­ne­ler kan­ser ilaç­la­rın­dan yıl­da 120 mil­yon TL ka­za­nı­yor. Ye­ni uy­gu­la­may­la artık bu kaynak ba­kan­lı­ğa ak­ta­rı­la­ca­k.