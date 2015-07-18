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Yaşam

Kanser hastası küçük kız, en sevdiği hemşireyle 'evlendi'

4 yaşındaki Abby, hastanede düzenlenen seromiden sonra, bunun yaşadığı 'en güzel gün' olduğunu söyledi

18 Temmuz 2015 22:57

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Albany Medical hasttanesinde çalışan Matt Hickling isimli hemşire, kendisine hayran olan 4 yaşındaki kanser hastası Abby ile, hastanede düzenlenen törenle "evlendi".  

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, 4 yaşındaki lösemi hastası Abby isimli kızın hayali en sevdiği hemşire olan Matt Hickling ile evlenmekti. Abby, bu isteğini annesine söyledikten sonra annesi Hickling ile kızının talebini paylaştı.

Hastane çalışanlarıysa "düğün pastası", "damatlık", çiçek ve "gelinlik" ayarlayarak 24 saat içerisinde evliliği gerçekleştirdi.

Hickling, Abby'nin kendisine utangaç bir şekilde evlenme teklif ettiğini, kendisinin de kabul ettiğini belirtti. Abby, sonrasında bunun yaşadığı "en güzel gün" olduğunu belirtti.

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