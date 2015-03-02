T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kanser hastası adam ölmeden önce gerçeği söyledi; ben senin gerçek baban değilim

Çağlar B. babası bildiği kişinin öz babası olmadığını 39 yıl sonra öğrendi

02 Mart 2015 15:06

İzmir 'de özel bir şirkette yöneticilik yapan 39 yaşındaki Çağlar B.'nin babası Mustafa B. 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Durumu ağırlaşan Mustafa B. başından hiç ayrılmayan Çağlar'a, "Ben senin gerçek baban değilim. Ama seni gerçek oğlum gibi sevdim" dedi. Duydukları karşısında şoke olan genç, baba bildiği Mustafa B.'nin üzülmemesi için ona "Sen benim gerçek babam gibisin" dedi.

Kısa süre sonra Mustafa B. hayatını kaybetti. Çağlar B.  bunun üzerine gerçek babasını bulmak için harekete geçti. Annesi Canan B.'nin yıllar önce Cihat Kolca ile ilişki yaşayıp, hamile kaldığını ancak Kolca'nın annesini yüz üstü bıraktığını öğrendi. Çağlar, annesinin gerçeği uzun süre ailesinden sakladığını ve kendisi 3 yaşına geldiğinde Mustafa B. ile evlendiğini de öğrendi.

 

Mezarı açtırdı

 

Sabah'ın haberine göre, Çağlar B. bu arada baba bildiği Mustafa B.'nin doğru söyleyip söylemediğinden emin olmak için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurup mezarı açtırdı. Mustafa B.'den ve Çağlar B.'den alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı ve ölen adamın, Çağlar B.'nin babası olmadığı belirlendi.

Bu gelişme üzerine Çağlar B., İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak, bu kez Cihat Kolca'dan DNA örneği alınmasını istedi. İkiliden alınan örnekler karşılaştırıldı ve Cihat Kolca, Çağlar B.'nin gerçek babası çıktı. Yıllar sonra gerçek babasının kim olduğunu öğrenen Çağlar B. şimdilerde hiç yüzünü görmediği gerçek kardeşlerine ulaşmaya çalışıyor.

ETİKETLER

babaikanserizmirda testi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24