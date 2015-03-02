Kanser hastası adam ölmeden önce gerçeği söyledi; ben senin gerçek baban değilim

İzmir 'de özel bir şirkette yöneticilik yapan 39 yaşındaki Çağlar B.'nin babası Mustafa B. 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Durumu ağırlaşan Mustafa B. başından hiç ayrılmayan Çağlar'a, "Ben senin gerçek baban değilim. Ama seni gerçek oğlum gibi sevdim" dedi. Duydukları karşısında şoke olan genç, baba bildiği Mustafa B.'nin üzülmemesi için ona "Sen benim gerçek babam gibisin" dedi.

Kısa süre sonra Mustafa B. hayatını kaybetti. Çağlar B. bunun üzerine gerçek babasını bulmak için harekete geçti. Annesi Canan B.'nin yıllar önce Cihat Kolca ile ilişki yaşayıp, hamile kaldığını ancak Kolca'nın annesini yüz üstü bıraktığını öğrendi. Çağlar, annesinin gerçeği uzun süre ailesinden sakladığını ve kendisi 3 yaşına geldiğinde Mustafa B. ile evlendiğini de öğrendi.

Mezarı açtırdı

Sabah'ın haberine göre, Çağlar B. bu arada baba bildiği Mustafa B.'nin doğru söyleyip söylemediğinden emin olmak için avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurup mezarı açtırdı. Mustafa B.'den ve Çağlar B.'den alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı ve ölen adamın, Çağlar B.'nin babası olmadığı belirlendi.

Bu gelişme üzerine Çağlar B., İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak, bu kez Cihat Kolca'dan DNA örneği alınmasını istedi. İkiliden alınan örnekler karşılaştırıldı ve Cihat Kolca, Çağlar B.'nin gerçek babası çıktı. Yıllar sonra gerçek babasının kim olduğunu öğrenen Çağlar B. şimdilerde hiç yüzünü görmediği gerçek kardeşlerine ulaşmaya çalışıyor.