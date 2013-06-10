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Sağlık

Kanser hastaları karaborsadan kurtuluyor

Purinethol ilacının ithalatını yapan firma ile SGK nihayet anlaştı. 30 bin adet purinethol bugün itibariyle eczanelere ulaştırıldı

10 Haziran 2013 17:42

Eczanelerde bulunamadığı için karaborsaya düşen Purinethol adlı ilaç, Türkiye'ye nihayet geldi. Bir yıldır hastalar ilacı karaborsadan almak zorunda kalıyorlardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2011 Kasım'nda aldığı ilaçta indirim kararından sonra kanser ilaçlarında başlayan sıkıntı, TEB’in ithalatıyla aşılmaya çalışılmış, yine de hastalar karaborsacıların eline düşmekten kurtulamamıştı.

Bleomycin, Purinethol, Deticene, Mitoymcin gibi yaklaşık 10 kalem temel kanser ilacı, Türkiye geneline yayılmış eczanelerde satılamadığından, TEB aracılığıyla yurtdışından getirilmekte, bu da yetmediğinde kaçak yollarla temin edilmekteydi.

Purinethol ilacının ithalatını yapan firma ile SGK nihayet anlaştı. 30 bin adet purinethol bugün itibariyle eczanelere ulaştırıldı. Bu miktarın Türkiye'nin 1 yıllık ihtiyacı olduğu belirtiliyor.


Paralel ticaret uyarısı


Getirilen 30 bin ilaç, söylediğinin aksine, yeterli olmayabilir. Kanser ilaçları Türkiye'de 1,5 – 30 lira arası fiyatlarla satılırken Rusya, Orta Asya ve bazı Avrupa ülkelerinde 50 – 100 Euro arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu ülkelerdeki hastaların, ilaçlarını daha uygun fiyata ve kaçak yollardan Türkiye'den karşılaması yüzünden iç piyasada ilaç eksiği ortaya çıkıyor. Üretici firmalar ise, kaçakçılık sebebiyle, Türkiye'ye ilaç vermekten vazgeçebiliyorlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında 30 bin ilacın bir yıl yetmemesinden korkuluyor.

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