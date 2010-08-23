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'Kanser değilim, ufak bir hastalığım var'

Pankreas kanseri olduğu iddiasını yalanlayan ve “Ufak bir rahatsızlığım var” diyen Sezen Aksu’nun böbreküstü bezleriyle ilgili “Kushing Sendromu” rahatsızlığ

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Pankreas kanseri olduğu iddiasını yalanlayan ve “Ufak bir rahatsızlığım var” diyen Sezen Aksu’nun böbreküstü bezleriyle ilgili “Kushing Sendromu” rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.


Pankreas kanseri olduğu iddiasını yalanlayan ve “Ufak bir rahatsızlığım var” diyen Sezen Aksu’nun böbreküstü bezleriyle ilgili “Kushing Sendromu” rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, Aksu yüksek tansiyon, kaslarda zayıflık ve halsizlik yapan hastalığı için ABD’de önümüzdeki günlerde tedavi olacak.

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