Kanser araştırmalarında çalışan bilim insanı: HPV aşısı çok etkili; düzenli smear testine gerek kalmayabilir

Kanser alanında çalışmalarıyla önde gelen bilim insanı Prof. Peter Sasieni, HPV aşısının rahim ağzı kanserini önlemede ciddi etkileri olduğunu, aşı olan kişilerin hayatı boyunca tek bir smear testi yaptırabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, King’s Klinik Test Birimi’nin akademik direktörü olan Prof. Peter Sasieni, yeni HPV aşısının, 3 ya da 5 yılda bir yapılması önerilen smear testi gerekliliğini dahi ortadan kaldırabilecek kadar etkili olduğunu söyledi.

Prof. Sasieni “Bu gerçekten çok heyecan verici. HPV aşısı virüsün çok daha fazla tipine karşı koyuyor. Hayatta bir, en fazla iki smear testinin yeterli olacağını düşünüyorum” dedi.

Araştırmalar, 100’den fazla tipi olan HPV’nin neredeyse bütün rahim ağzı kanseri vakalarının sebebi olduğunu gösteriyor.

Cinsel ilişki yoluyla bulaşan HPV’ye karşı aşının en çok kişi cinsel olarak aktif olmadan etkili olabileceği belirtiliyor.