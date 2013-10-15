Kanlı idrar kanser belirtisi olabilir

İngiltere'de böbrek kanseri vakaları son on yılda yüzde otuz artış gösterdi, böbrek kanserinden ölümler ise yüzde yedi oranında arttı.

Böbrek kanserinin muhtemel belirtiler arasında idrarda kan görülmesi var. İdrar yolları ya da böbrekte kanser varsa hastaların yüzde 80'inin idrarında kan görülüyor.

Ne var ki, kanser belirtileri sorulduğunda insanların çoğunluğunun "idrarda sebepsiz kan"ı saymadığı anlaşılıyor.

İngiltere kamu sağlığı dairesi başkanı Profesör Kevin Fenton, "Mesajımız gayet açık ve net" dedi: "İdrarınızda kan görür görmez aile hekiminize gidin."

Profesör Feton'a göre, idrardaki kanın ille de kanser olması gerekmiyor ve çoğu zaman da önemsiz bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Fakat aynı zamanda hastalığın en erken uyarısı da olabileceği için asla ihmal edilmemesi gerekiyor.

2011 yılında İngiltere'de, tam 3 bin 500 kişi böbrek kanserinden yaşamını yitirdi. İngiltere kamu sağlığı yetkilileri bu yükselişin sağlıksız yaşam ile bağlantılı olduğunu belirtiyor. Sigara tiryakiliği ve obezite böbrek kanseri riskini artıran faktörler. Ama erken teşhis ölüm oranlarını azaltabiliyor.

Yeni böbrek kanseriyle mücadele kampanyası da bu nedenle erken teşhis odaklı çünkü hastalık en erken döneminde teşhis edilebilirse yaşama şansı yüzde 97 artıyor, daha geç aşamalarda teşhiste bu oran yüzde 32'ye kadar düşüyor.

Muhtemel böbrek kanserinin belirtileri şunlar:

İdrarda kan

Sık sık ya da aniden idrar ihtiyacı

İşeme sırasında acı

Kaburga kemiklerinin aşağısında sürekli acı

Midede şişlik hissi