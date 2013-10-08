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Sağlık

'Meme kanseri riskine karşı günde bir saat yürüyün'

Amerikan Kanser Derneği'nin araştırmacıları, yürüyüş ile meme kanseri tehlikesinin azalması arasında ilk kez bir ilişki kurulduğunu belirtiyor

08 Ekim 2013 12:20

 

ABD'de yapılan bir araştırma sonucunda, menopoza girmiş kadınların günde bir saat yürüyüş yaparak meme kanserine yakalanma tehlikesini önemli ölçüde azaltabilecekleri ortaya koyuldu.

17 yıl süreyle 73 bini aşkın kadının izlenmesiyle hazırlanan rapor, haftada en az yedi saat yürüyüş yapılmasının meme kanseri olasılığını azalttığını kaydediyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Amerikan Kanser Derneği'nin araştırmacıları, yürüyüş ile meme kanseri tehlikesinin azalması arasında ilk kez bir ilişki kurulduğunu belirtiyor.

Ramblers adlı hayır kurumunun yaptırdığı yeni bir yoklamada, yetişkinlerin dörtte birinin haftada bir saatten fazla yürüyüş yapmadığı ortaya çıktı. Fiziksel açıdan faal olmanın birçok kanser türüne yakalanma tehlikesini azalttığı biliniyor.

Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention adlı yayın organında yer alan araştırma, 1992-1993 yılları arasında kanser izleme programına alınan ve yaşları 50 ile 74 arasında değişen yaklaşık 74 bin kadından derlenen verilere dayanıyor.

 

Hiç değilse yürüyüşe ağırlık verilmeli

 

Gruptaki kadınlar, sağlık durumları, ne kadar hareket ettikleri, yüzme, yürüyüş, aerobik gibi faaliyetlere ne ölçüde katıldıkları ve ne kadar süreyle oturarak televizyon seyrettikleri ya da kitap okuduklarına dair soruları yanıtladı.
 
Araştırma kapsamındaki kadınlar, aynı sorulara 1997 ve 2009 arasında, ikişer yıl aralarla yeniden cevap verdi.

Kadınların yüzde 47'si, yürüyüşün boş zamanlarında yaptıkları tek faaliyet olduğunu belirtti.

Haftada en az yedi saat yürüyüş yapan kadınlarda meme kanserine yakalanma tehlikesi, haftada üç ya da daha az süre yürüyenlere kıyasla yüzde 14 daha az çıktı. Atlanta'daki Amerikan Kanser Derneği'nin önde gelen epidemiyoloji uzmanlarından olan ve bu araştırmaya öncülük eden Dr. Alpa Patel, "Kadınların yüzde 60'ından fazlası her gün biraz yürüdüğünü belirttiğine göre, menopoz dönemini geride bırakan kadınlarda fiziksel faaliyeti artırmak için yürüyüş yapmanın önemini vurgulamak, etkili olabilir." dedi.

Daha fazla ve daha uzun süre enerji harcanmasını gerektiren fiziksel faaliyetlerin, meme kanserine yakalanma tehlikesini daha da azalttığını kaydeden yetkililer, "Meme kanserini yenmenin en iyi yolu, daha en başında, ortaya çıkmasını önlemek" diyorlar.

 

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