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Kanında pudra şekerine değil uyuşturucuya rastlanmıştı; Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi, 20 yıla kadar hapsi isteniyor

14 Ağustos 2021 07:21

Lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen AKP çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame kabul edildi. Ayvatoğlu’nun “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından 20 yıla kadar hapsi istendi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin görüntülerin alacaklı olduğu arkadaşı tarafından yayıldığı belirtildi ve Adli Tıp Kurumu'nca şüpheliler hakkında hazırlanan rapora da yer verildi. Ayvatoğlu'nun kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildiği belirtildi. Rapora göre Ayvatoğlu'ndan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede, kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden 19 ml. metamfetamin, 13 ml. morfin ve morfin metaboliti ve 46 ml. kokain metaboliti benzoilekgonin tespit edildi.

Ne olmuştu?

Ayvatoğlu'nun, geçen mart ayında lüks bir araç içinde arkadaşlarıyla beraber uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmış ve bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ayvatoğlu, “uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından gözaltına alınmıştı. AKP çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, ifadesinde “Burnuma çektiğim madde pudra şekeridir” demiş ve serbest bırakılmıştı. Ancak ikinci kez gözaltına alındığında, uyuşturucu kullandığını kabul etmişti.

TIKLAYIN - Kürşat Ayvatoğlu'nun kanından "pudra şekeri" değil kokain çıktı

TIKLAYIN - Pudra şekeri demişti, Adli Tıp uyuşturucu bulguları edindi; Kürşat Ayvatoğlu hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Kürşat AyvatoğluAKPAnkara Cumhuriyet Başsavcılığıiddianame
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