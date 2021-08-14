Kanında pudra şekerine değil uyuşturucuya rastlanmıştı; Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi, 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleriyle gündeme gelen AKP çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame kabul edildi. Ayvatoğlu’nun “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından 20 yıla kadar hapsi istendi.

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin görüntülerin alacaklı olduğu arkadaşı tarafından yayıldığı belirtildi ve Adli Tıp Kurumu'nca şüpheliler hakkında hazırlanan rapora da yer verildi. Ayvatoğlu'nun kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler tespit edildiği belirtildi. Rapora göre Ayvatoğlu'ndan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede, kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden 19 ml. metamfetamin, 13 ml. morfin ve morfin metaboliti ve 46 ml. kokain metaboliti benzoilekgonin tespit edildi.