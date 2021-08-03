Pudra şekeri demişti, Adli Tıp uyuşturucu bulguları edindi; Kürşat Ayvatoğlu hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan AKP Genel Merkezi personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, ile araçta bulunan ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelilerin de bulunduğu 7 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve özendirme suçlarından iddianame düzenlendi.

Kürşat Ayvatoğlu'nun, mart ayında lüks otomobil içinde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntü üzerine 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından soruşturma başlattı.

"Kullanmadım" dedi, Adli Tip uyuşturucu kullandığına dair bulgular edindi

Ayvatoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ayvatoğlu, ifadesinde, söz konusu maddenin uyuşturucu olmadığını ileri sürerek, "Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabancı müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ben kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.

Şüpheli Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ancak kamuoyunun tepkisi üzerine Ayvatoğlu yeniden gözaltına alınmış ve bu kez ifadesinde kokain kullandığını kabul eden Ayvatoğlu, yakın dönemde uyuşturucu kullanmadığını öne sürmüş, görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu savunmuştu. Savcılık ise ev hapsi kararı verilen Ayvatoğlu'nun doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için kan, kıl ve idrar örnekleri aldırmıştı.

Adli Tıp Kurumu, gönderilen numuneler üzerindeki incelemesini tamamladı. Yapılan incelemede Ayvatoğlu'ndan alınan örneklerde son 6 ay içinde uyuşturucu madde kullandığına dair bulgular edildi.

5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 7 kişi hakkında iddianame düzenlendi.



İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu ile araçta yanında bulunan Ufuk Karakahyaoğlu, Melih Duran ile Mehmet Yagız Mıtrip'in, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından 5 yıldan 20 yıla, Ayhan Orhun ile Onur Satılmış'ın, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere, Dolunay Oran'ın da, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.