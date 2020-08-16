Kangal köpeklerine gen yapılarının korunması için çip takılacak

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekâsı, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin takılacak çip sayesinde gen yapılarının korunması amaçlanıyor.

Sivas Valiliği, kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezini uluslararası standartlara getirmek için proje başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Sivas Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında, 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki merkez rehabilite ediliyor.

Kangal köpeklerinin her türlü ihtiyacı düşünülerek daha modern hale getirilecek merkezde yetiştirilen köpekler, doğdukları andan itibaren çiple takip edilecek.

Üretilen her köpeğin kimlik kartı olacak

Deri altına yerleştirilecek çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, anne ve baba ismi, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alacak. Hayvanların kaybolması halinde de takipleri bu çip sayesinde yapılacak. Merkezde kangalların soyağaçları çıkarılacak. Üretilen her köpeğin bir kimlik kartı olacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal köpeğinin dünyada bilinen, tanınan marka değerlerinden olduğunu söyledi.