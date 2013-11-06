Kangal köpeğine 72 bin lira

Almanya'da yaşayan bir iş insanı, 3.5 yaşındaki 'Kırkmir' isimli kangal cinsi köpeğe sahip olabilmek için 72 bin lira ödedi.

Köpeği yetiştiren üretim merkezi işletmecisi Hüseyin Yıldız, Kırkmir'in Dünya Uluslararası Kangal Köpeği Festivalinde iki birinciliği olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen iş insanının da 3 hafta boyunca üretim çiftliğinde kaldığını söyleyen Yıldız, "Biraz da yardım amaçlı, çiftliğimizde bulunan 'Kırkmir'i isimli damızlık Kangal köpeğini satın almak istedi. Bu paranın da tamamen köpekler için yatırıma dönüşmesini istediği için 3.5 yaşındaki, 'Kırkmir' isimli damızlık köpeğimize 72 bin lira para verdi. Aldığımız bu paranın da tamamını köpeklerin sağlığına, ilaç giderlerine, aşı giderlerine ve ihtiyaçlarına harcayacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

'Kırkmir'den ayrılacağı için üzgün olduğunu belirten Hüseyin Yıldız, şunları söyledi:

"Kırkmir, benim 20-25 yıllık bir soy ağacımdan gelme bir köpek. Babası da damızlık olarak çiftliğimizde bulunan 'Yiğido' isimli köpekti. Kırkmir'in gidecek olmasına gerçekten çok üzülüyorum. Aramızda çok büyük bir bağ oluşmuştu. Kırkmir beni çok iyi dinleyen, anlayan, algılayan çok zeki bir köpekti. İnsani yönleri çok fazla hayata ve yaşam bağlarına çok düşkündü. Çok sevdiğim için gitmesine üzülüyorum."