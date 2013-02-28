Kuzey Irak'taki BDP-DTK heyetiyle görüşen IKYB politbüro üyesi Mele Bahtiyar, "Kandil'in bombalandığı bu günlerde bu heyetin buraya gelmesi çok anlamlıdır" dedi.

Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan BDP ve DTK heyeti Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin politbüro üyeleri ile bir araya geldi. Parti merkezine gelen heyeti IKYB politbüro üyesi Mele Bahtiyar karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından DTK Başkanı Ahmet Türk ve IKYB Polit Büro Üyesi Mele Bahtiyar ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan DTK Başkanı Ahmet Türk, “Kandil'in bombalanması bu süreçte çözüm umudunu kırıyor” dedi. Türk, “Kürdistan’a gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ve çok iyi karşılandıklarını” belirterek, “Kürt halkı ve Türkiye’deki Kürtler için çok önemli bir süreç yaşanıyor bu bizi umutlandırıyor. Barış için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan hazırladığı projelerle sadece Kürt halkı ve Türk halkı için değil bütün Ortadoğu’ya barış gelmesi için çaba sarf ediyor. İmralı’da Öcalan’la yaptığımız görüşmeleri ve Öcalan’ın mektuplarında yer alan çözüm projelerini bütün Kürt siyasi taraflara anlatıyoruz. Onların da katkısını istiyoruz. Bu dönemde Kandil’in bombalanması Kürt halkının çözüm sürecinde umutlarını azaltıyor. Bu hassasiyetlere dikkat edilmesi gerekir. Celal Talabani bu güne kadar barış için büyük çaba sarf etti, bugün yanımızda olmamasının eksikliğini hissediyoruz. Silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi ve silahların bırakılmasının sürekli öne çıkarılması fayda sağlamaz. Biz de bütün silahların devre dışı bırakılmasını istiyoruz. Ama ondan önce çözüm umudu ve çözüm inancı yaratmamız gerekiyor. Bu konularda adım atmamız gerekiyor” diye konuştu.

IKYB Politbüro üyesi Mele Bahtiyar ise İmralı’da sorunun çözümü için diyalog ve müzakere yönteminin ön plana çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, “Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi ve Kürtlerin haklarının verilmesini başından beri destekledik. Kandil’in bombalandığı bu günlerde bu heyetin buraya gelmesi çok anlamlıdır. Çatışmasızlık süreci tek taraflı değil çift taraflı olmadır” dedi.