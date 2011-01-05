-KANARYALARA "BÜLBÜL" EĞİTİMİ KONYA (A.A) - 05.01.2011 - Konya Serinofil Kanarya Severler Derneği Başkanı Mehmet Güler, 7-8 aylık eğitimin ardından kanaryalara bülbül gibi ötmeyi öğrettiklerini söyledi. Güler, kanaryaların eğitimine yumurtadaki yavruya bülbül sesi dinleterek başladıklarını ifade ederek, ''Kanaryaları 7-8 aylık eğitimin ardından bülbül gibi öttürüyoruz. Yumurta içindeki gelişmekte olan yavru kanaryaya, bülbül sesi dinleterek başladığımız eğitim Konya'ya özgü. Bülbül ötümlü kanaryaların dünyada başka örneği yok. Bulgaristan'da böyle bir eğitime başlamak için Konya'dan damızlık kuş aldı'' dedi. Bülbül ötümlü kanarya yetiştirmek için güzel, kaliteli, arka arkaya aynı sesi çıkarabilen bülbül sesi dinlettiklerini dile getiren Güler, şu bilgileri verdi: ''Kanaryaya, bülbül sesini bir kaç defa peş peşe dinletiyoruz. Dinletim sırasında bülbül sesleri dinletim cihazının özelliklerine bağlı olarak aynı ton ve nüansta çıkmalıdır. Hoparlör ve müzik aletinin sonuç olarak sesleri bülbül sesi tonunda ve ritminde çıkarması çok önemlidir. Kanarya ezberini duyduğu sitil ve tonda yapacağından başka hiçbir ses duymamalıdır. Kuş sesindeki uyumluluk CD ya da kasetteki bülbül sesinin kaliteli ötüşü ve de aynı kalitede kuşun kulağına aktarılmasına bağlıdır. Ses dinletimi sırasında desibel olarak çok alçak bir desibelde dinletilmelidir. Özellikle gece karanlık ortamında ses dinletimine devam edilmelidir.'' Mehmet Güler, kanaryaların üç ana grupta toplanabileceğini, bu türlerin ötüm kanaryaları, renk kanaryaları ve şekil kanaryaları olduğunu vurguladı. Ötüm kanaryalarının nefes alırken ve verirken ötüşüne devam edebildiğini hatırlatan Güler, ''Bu kuş türü nağmeleri, özel deyimleri, makamları peş peşe sıralar. Bu tür kanaryaların türünün uluslararası ötümlü müsabakaların özel puanlama sistemi vardır. Kanaryalar aldıkları puanların sertifikalarıyla değer kazanır'' dedi. Renk kanaryalarının sahip oldukları renklere göre isim ve değer aldığını anlatan Güler, şekil kanaryalarına da kıvırcık, tepeli, tepesiz gibi isimler takıldığını kaydetti.