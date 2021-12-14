Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan yavru köpek, bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre; Marangozlar ve Keresteciler Sitesi yakınlarında, kanalizasyon borusunda bir köpek yavrusunun sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, sıkışan yavru köpeğe ulaşmak için kepçeyle alanı kazdı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrası yavru köpek, sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı.

Köpek yavrusu tedavi ve bakımı yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İHA)



