T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kanalizasyon borusuna sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yara almadan kurtarılan yavru köpek, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

14 Aralık 2021 13:22

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan yavru köpek, bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Alınan bilgilere göre; Marangozlar ve Keresteciler Sitesi yakınlarında, kanalizasyon borusunda bir köpek yavrusunun sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, sıkışan yavru köpeğe ulaşmak için kepçeyle alanı kazdı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrası yavru köpek, sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı.

Köpek yavrusu tedavi ve bakımı yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (İHA) 

Şanlıurfakanalizasyon borusuyavruköpekitfaiye ekiplerikurtarıldı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24