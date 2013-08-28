Kanal T ana haber bülteninde canlı yayına öküz çıkardılar!

Resmiye Eren'in sunduğu Kanal T ana haber bülteninde Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı. Haber bültenine Suriye olaylarını değerlendirmesi için öküz çıkarıldı.

Stüdyoya Suriye olaylarını değerlendirmesi için öküz çıkaran muhabir, ilginç göndermelerde bulundu. Öküzün söylediklerini sözde tercüme eden muhabir, “Öküz diyor ki: ‘İnsanlık katliamlara sessiz kalmış. Biz öküzüz ağlamayız ama insanlar ağlar” diyerek Başbakan'ın Mısır'da öldürülen Esma için gözyaşına dökmesine değindi.

Öküzün “Nane nane” şarkısını söyleyeceğini belirten muhabir, Birleşmiş Milletler ve katliamlara sessiz kalan herkese ağır eleştirilerde bulundu.