"Kanal İstanbul'dan çıkacak milyarlarca metreküp hafriyat boğazı balçığa bulayacak"

Profesör Dr. Doğan Kantarcı, 3. havaalanı inşaatından çıkan milyonlarca metreküp hafriyatın Karadeniz’e döküldüğünü ve bu toprağın çamura dönüşerek İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi girişinde balçık deryasına dönüştüğünü söyledi. Kantarcı, “densiz proje” olarak yorumladığı ‘Kanal İstanbul’un hayata geçmesi halinde ise kazılacak zeminden çıkacak toprağın Trakya’yı kara ve denizleriyle yaşanmaz hale getireceğini belirti.

CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün geleneksel ‘Çarşamba Sohbetleri’ne katılan Prof. Kantarcı, Trakya’yı bekleyen çevre felaketini şöyle anlattı:

“Şimdiki Kanal İstanbul projesi doğal hayatı tamamen bitirecek. 25 metrelik bir derinlikten söz ediliyor. Kanalı kazarken yok edilecek tarım alanı 7.9 bin hektar, ormanlık alan 2 bin civarı. Küçükçekmece Gölü dibinden çıkarılacak çamuru da hesapladığınızda 3 milyar metreküp hafriyatı taşımanız gerekecek. Bu topraktan ada yapacağız diyorlar, geri kalan toprak da Karadeniz’e dökülecek. Karadeniz’e döktüğünüz toprak o iç denizin akıntısı ile Boğaz’a taşınacak. Boğaz bir lağım alanı olacak. Ayrıca hamsi, istavrit ve sarıkanatın göç yolları ve yuvalama alanları yok olacak. Yaban hayvanlar kanalı nasıl aşacak? Üstgeçitten mi? NASA’nın haritasına bakarsanız Sivri Ada’ya kadar ulaşan çamur deryasını görürsünüz. Ki bu daha 3. havaalanı çamuru, bir de Kanal’ın yaratacağı felaketi düşünün."