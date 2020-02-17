Kanal İstanbul'un ÇED raporunda balık isimleri hatalı!

Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda balık isimlerinin yanlış yazıldığı ortaya çıktı.

20 kişilik ekip ile 7 üniversiteden 200’e yakın akademisyenin işbirliğinde hazırlanmış olan ÇED raporunu inceleyen TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, Kanal İstanbul ÇED raporunda uskumru, palamut ve lüfer balıklarının bilimsel isimlerinin hatalı yazıldığını belirtti.

Halk TV'den Can Coşkun'un haberine göre; Akçelik, detaylı inceleme ve karşılaştırma sırasında İngilizce “Horse mackerel” olarak adlandırılan istavrit için de tam çeviri yapılarak “At Uskumrusu” olarak isimlendirildiğini söyledi.

İşte ÇED raporundaki hatalı yazımlar:

- Palamut balığının bilimsel adı Sarda Sarda.

ÇED raporunda yazılan: Sadra Sadra.

- Uskumru balığının bilimsel adı: Scomber scombrus.

ÇED raporunda yazılan: Scomber scomberus.

- Lüfer balığının bilimsel adı: Pomatomus saltatrix.

ÇED raporunda yazılan: Pomatamus saltatrix.





