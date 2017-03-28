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Kanal D'nin yeni dizisi 'İsimsizler', reyting yarışına kaçıncı sıradan girdi?

'İçerde' dizisi, listeye üçüncü sıradan giriş yaptı

28 Mart 2017 14:40

Pazartesi günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de ATV'de ekrana gelen "Kırgın Çiçekler" dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TV8'de yayınlanan "Türkiye-Moldova hazırlık maçı", üçüncü sırada ise Show TV'de ekrana gelen "İçerde" dizisi yer aldı. 

Kanal D'nin yeni dizisi "İsimsizler" reyting yarışına Total'de 5., AB'de ise 6.sırada giriş yaptı.  

AB grubunda "İçerde" birinci olurken, ikincilik "Türkiye-Moldova hazırlık maçı"nın, üçüncülük ise TV8'de yayınlanan "Survivor 2017"nin oldu.

27 Mart 2017 tarihli reyting listesi şöyle:


 

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