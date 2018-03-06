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Kanal D'nin sabah kuşağı programı başlamadan bitti

Şarkıcı Cenk Eren ile magazinci Sema Denker'in sunacağı program iptal edildi

06 Mart 2018 20:58

Şarkıcı Cenk Eren ile magazinci Sema Denker’in birlikte sunacağı, “Dobra Dobra” adlı sabah kuşağı programı başlamadan bitti. 5 Mart'ta yayına başlaması öngörülen programın iptal edilmesinin Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın programın ‘detaylarını beğenmemesinden’ kaynaklandığı iddia edildi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, sabah kuşağında uzun zamandır reytinglerde yüzü gülmeyen Kanal D’de, son 6 ayda ‘Asuman Dabak’la Hayat’, ‘Renkli Hayatlar’, ‘Hayatın Penceresi’, ‘Evim Lokanta’, ‘Nursel’le Evin Tadı’, ‘Alışveriş Melekleri’, ‘Ekip Şahane’, ‘Sosyetik Ev Kadınları’ gibi programlar reytinge yenik düştü. 

Özge Ulusoy’un sunduğu ‘Magazin D’nin yayınının da iki hafta sonra biteceği ve yerine gelin-kaynana yarışması geleceği belirtiliyor.

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