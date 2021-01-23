Kanal D'nin iddialı dizisi "Babam Çok Değişti" için erken final kararı

İyi Aile Babası olarak yayınlanmaya başlayan Kanal D'nin iddialı dizilesi Babam Çok Değişti için erken final kararı alındı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reytinglere yenildi. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı dizide geçtiğimiz haftalarda büyük değişiklikler yaşanmıştı.

Dizide 5. bölüm itibarıyla senarist değişmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İyi Aile Babası ismi de Babam Çok Değişti olarak değiştirilmişti. Dizinin son bölümlerine konuk oyuncu olarak Naz Elmas da katılmıştı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizide yapılan değişikliklerin reytinglere yansımaması sonucu erken final kararı alındı.

Babam Çok Değişti ekrana gelen son bölümüyle reyting listelerinde ilk 10 program arasına girememişti.

Babam Çok Değişti dizisi gelecek hafta yayınlanacak olan 8. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.