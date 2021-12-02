Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı istifa etti

Murat Saygı, Nisan 2018’den bu yana genel müdürlük koltuğunda oturduğu Kanal D'den istifa etti.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı'nın, Demirören Medya TV Grup Başkanlığı görevine atanması, üst düzey bir istifayı da beraberinde getirdi. Medyaradar'da yer alan habere göre, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, yapılan bu atama kararına tepki göstererek istifa dilekçesini sundu. Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in de istifayı kabul ettiği öne sürüldü.

Murat Saygı, Nisan 2018’den bu yana müdürlük görevini yürütüyordu.