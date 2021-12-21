Kanal D'den istifa eden Murat Saygı'nın yeni adresi belli oldu

Kanal D genel müdürlük görevinden istifa eden Murat Saygı'nın yeni adresi belli oldu. Saygı'nın Medyapım ile anlaştığı öğrenildi.

Murat Saygı, Kanal D Genel Müdürü görevini yürütürken CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın Demirören Medya TV Grup Başkanlığı’na atanmasına tepki göstererek Aralık ayı başında istifa etmişti.

Saygı'nın reyting rekortmeni işlere imza atan Medyapım ile anlaştığı öğrenildi. Haberi, Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu Twitter hesabından paylaştı.

Koloğlu tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Kanal D'deki genel müdürlük görevinden ayrılan Murat Saygı sürpriz bir anlaşma yaptı. Saygı, Medyapım ile anlaştı. Saygı'nın bir çok yapım şirketinde ortaklığı olan Medyapım grubunda CEO olarak görev yapacağı söyleniyor."