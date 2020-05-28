"Kanal D'den istifa eden Buket Aydın Habertürk'le anlaştı" iddiası

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğundan ve Demirören Medya Grubu’ndan istifa ettiğini açıklayan Buket Aydın'ın Habertürk ile anlaştığı iddia edildi. Fatih Altaylı ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aydın'ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden ve ekranlara ne zaman döneceği merak edilen Buket Aydın, dün sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Aydın, paylaşımında "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Medyaradar'ın haberine göre, Buket Aydın'ın yeni yayın döneminden itibaren Habertürk TV ekranlarında olacağı öne sürüldü. Aydın ile Habertürk yönetimi arasında ön görüşmelerin yapıldığı, kulis bilgilerine göre Buket Aydın'ın kanalın daimi sunuculuğu yerine daha önce CNN Türk ekranlarında yaptığı '40' benzeri bir programı yapması konusunda mutabakata varıldığı iddia edildi.

Fatih Altaylı yalanladı

Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı, söz konusu iddiayı yalanlarken, "Soranlar için söyleyeyim. Buket Aydın'ın Eylül ayında izleyicileri ile buluşacağı kanalın Habertürk ya da Ciner grubundaki herhangi başka bir kanal olmayacağını söyleyebilirim. Yalan yazmak bazı internet sitelerinin alışkanlığı haline gelmiş" dedi.

Aydın, 31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda, Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine kahkaha atmasıyla gündem olmuştu.